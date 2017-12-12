Antognoni: "I giovani sono il fondamento della società, auguro loro di divertirsi e di arrivare in Serie A"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto nel corso della serata dedicata ai ragazzi del settore giovanile viola: "Posso confermare che la Fiorentina è una grande famiglia....

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto nel corso della serata dedicata ai ragazzi del settore giovanile viola: "Posso confermare che la Fiorentina è una grande famiglia. Questo è il mio primo anno in questo ruolo dirigenziale e per questa ragione sono molto contento di prendere parte a questa bella serata".

Prosegue con un auspicio: "Speriamo quest'anno di battere la Juventus come l'anno scorso".

E conclude con un pensiero per i giovani presenti: "I giovani sono il fondamento della società, bisogna essere sempre competitivi e concentrati per realizzare il proprio sogno. Auguro a tutti di arrivare in Serie A e di divertirsi".