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Antognoni: "I giovani sono il fondamento della società, auguro loro di divertirsi e di arrivare in Serie A"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto nel corso della serata dedicata ai ragazzi del settore giovanile viola: "Posso confermare che la Fiorentina è una grande famiglia....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:51
Antognoni: "I giovani sono il fondamento della società, auguro loro di divertirsi e di arrivare in Serie A" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto nel corso della serata dedicata ai ragazzi del settore giovanile viola: "Posso confermare che la Fiorentina è una grande famiglia. Questo è il mio primo anno in questo ruolo dirigenziale e per questa ragione sono molto contento di prendere parte a questa bella serata".

Prosegue con un auspicio: "Speriamo quest'anno di battere la Juventus come l'anno scorso".

E conclude con un pensiero per i giovani presenti: "I giovani sono il fondamento della società, bisogna essere sempre competitivi e concentrati per realizzare il proprio sogno. Auguro a tutti di arrivare in Serie A e di divertirsi".

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