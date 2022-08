Antognoni: “Fiorentina? Devi spendere per crescere, non cedere i migliori. I loro sostituti non all’altezza”

Giancarlo Antognoni ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco alcuni interessanti estratti:

Condivide il turnover di Italiano in campionato?

«Insomma… Io resto dell’idea di far giocare i migliori all’inizio, ma ci sta che un allenatore abbia convinzioni diverse».

Cosa manca all’organico della Fiorentina?

«È una buona squadra, ma per migliorarla bisogna spendere. Servono i soldi e la volontà di investirli. Negli ultimi anni, invece, i più bravi sono stati ceduti e così non cresci: penso a Chiesa, a Vlahovic. Chi li ha sostituiti non è alla loro altezza».

Jovic sta cercando di conoscere squadra e ambiente. Cosa si aspetta da lui?

«È interessante, ma di manovra più che un finalizzatore. La sua condizione atletica per adesso non è buona e deve anche abituarsi al calcio italiano».

