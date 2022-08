Antognoni felice per il rinnovo di Milenkovic: “Se lo merita, ha Firenze nel cuore”

Intervenuto ai microfoni de La Nazione direttamente dalla Calabria, la storica bandiera viola, Giancarlo Antognoni, ha commentato il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic: “Sono contento per Nikola, è un grande calciatore e un bravissimo ragazzo. Lo conosco bene, è vero che ha Firenze nel cuore. Mi fa piacere anche per i tifosi, se Milenkovic ha deciso di rinnovare significa che il progetto lo ha convinto“. Ricordiamo che Milenkovic ha firmato un contratto con la Fiorentina per i prossimi cinque anni con uno stipendio base di 3 milioni più bonus, senza clausola rescissoria.