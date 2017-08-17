Antognoni: "Eysseric farà divertire i tifosi. Non gli ho parlato del numero dieci per non mettergli pressione"

Ai miei tempi era più facile fare il trequartista. Adesso devi saper anche difendere" così Giancarlo Antognoni alla presentazione di Eysseric

Giancarlo Antognoni ha presentato il nuovo acquisto francese Valentin Eysseric, queste le sue parole:

"E’ un giocatore fantasioso, che farà divertire i tifosi. Ha giocato in tutte le nazionali, spera di arrivare in quella maggiore. Ha un contratto con la Fiorentina per 4 anni, ci auguriamo che giochi come al Nizza. Non ho ancora parlato con lui della maglia numero 10, non voglio mettergli pressioni. Il trequartista di oggi è diverso dai miei tempi, deve anche difendere. Il calciatore oggi deve essere più completo"