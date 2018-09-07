Antognoni e l’investitura a Dragowski: “Vai Drago”, la carica al secondo portiere

Dopo l’infortunio ad Alban Lafont tra i pali toccherà a Dragowski. L’eterno secondo ha ora la sua chance per mettersi in mostra e, per caricarlo, è arrivata anche l’investitura di Giancarlo Antognoni:...

A cura di Redazione Labaroviola 07 settembre 2018 10:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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