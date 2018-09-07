Antognoni e l’investitura a Dragowski: “Vai Drago”, la carica al secondo portiere
Dopo l’infortunio ad Alban Lafont tra i pali toccherà a Dragowski. L’eterno secondo ha ora la sua chance per mettersi in mostra e, per caricarlo, è arrivata anche l’investitura di Giancarlo Antognoni:...
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2018 10:31
Dopo l’infortunio ad Alban Lafont tra i pali toccherà a Dragowski. L’eterno secondo ha ora la sua chance per mettersi in mostra e, per caricarlo, è arrivata anche l’investitura di Giancarlo Antognoni: “Vai Drago” le parole dell’unico dieci.