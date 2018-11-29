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Antognoni: "Due anni fa prima della Juventus la meravigliosa coreografia della Fiesole per me, grazie!"

Questo il post di Giancarlo Antognoni su Instagram:"Due anni fa al mio rientro in Fiorentina la Curva Fiesole mi ha dedicato questa meravigliosa coreografia prima della partita con la Juventus. Non fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2018 11:18
Antognoni: "Due anni fa prima della Juventus la meravigliosa coreografia della Fiesole per me, grazie!" -
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Questo il post di Giancarlo Antognoni su Instagram:

"Due anni fa al mio rientro in Fiorentina la Curva Fiesole mi ha dedicato questa meravigliosa coreografia prima della partita con la Juventus. Non finirò mai di ringraziare i tifosi per tutto l’affetto che mi hanno dimostrato in questi lunghissimi anni, grazie dal profondo del mio 💜"

Antognoni: "Due anni fa prima della Juventus la meravigliosa coreografia della Fiesole per me, grazie!"

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