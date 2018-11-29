Antognoni: "Due anni fa prima della Juventus la meravigliosa coreografia della Fiesole per me, grazie!"
Questo il post di Giancarlo Antognoni su Instagram:"Due anni fa al mio rientro in Fiorentina la Curva Fiesole mi ha dedicato questa meravigliosa coreografia prima della partita con la Juventus. Non fi...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2018 11:18
Questo il post di Giancarlo Antognoni su Instagram:
"Due anni fa al mio rientro in Fiorentina la Curva Fiesole mi ha dedicato questa meravigliosa coreografia prima della partita con la Juventus. Non finirò mai di ringraziare i tifosi per tutto l’affetto che mi hanno dimostrato in questi lunghissimi anni, grazie dal profondo del mio 💜"