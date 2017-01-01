Antognoni: "Domani inizia la mia nuova avventura con la viola"
Giancarlo Antognoni conferma oggi, tramite il suo profilo fb, il ritorno in società dopo anni di assenza: "Volevo augurare a tutti un buon 2017, per me da domani inizia una nuova avventura con la Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
01 gennaio 2017 14:27
Giancarlo Antognoni conferma oggi, tramite il suo profilo fb, il ritorno in società dopo anni di assenza: "Volevo augurare a tutti un buon 2017, per me da domani inizia una nuova avventura con la Fiorentina e questo mi riempie di gioia. Spero che insieme riusciremo a fare delle buone cose, io me lo auguro con tutto il cuore!".