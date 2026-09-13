Antognoni: "Conosco Joseph da tanto tempo, non ho nessun problema con lui e l'ho salutato con piacere"

L'ex giocatore viola ha parlato del presidente gigliato

Nel corso della sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Giancarlo Antognoni si è soffermato brevemente anche sul caloroso abbraccio scambiato di recente con Giuseppe Commisso, avvenuto a pochi giorni di distanza dalla sua assenza all'evento per il Centenario della Fiorentina.

L'iconico numero 10 viola ha ridimensionato il caso con parole distensive: «Io e Giuseppe ci conosciamo da molto tempo e c'è una stima reciproca. Quando ci siamo incrociati ci siamo salutati con il consueto affetto, tra di noi non c'è mai stato alcun tipo di problema».