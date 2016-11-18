Antognoni: "Il colloquio con ADV mi ha convinto a tornare, ho sbagliato"

Giancarlo Antognoni ha parlato di Fiorentina oggi, ai microfoni di RTV 38: "Il mio ritorno al Franchi? Un colloquio con Andrea Della Valle mi ha portato a questa decisione. C’è stato un chiarimento ch...

Giancarlo Antognoni ha parlato di Fiorentina oggi, ai microfoni di RTV 38: "Il mio ritorno al Franchi? Un colloquio con Andrea Della Valle mi ha portato a questa decisione. C’è stato un chiarimento che mi ha avvicinato alla proprietà. La colpa è anche mia per non aver avuto questo famoso incontro che alla fine si è rivelato chiarificatore. Si è aperto un discorso positivo per un eventuale mio ritorno in società. La Fiorentina? E' la mia vita, dopo 30 anni da giocatore e da dirigente. Questo riavvicinamento è stato sicuramente positivo".