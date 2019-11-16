Antognoni: "Chiesa non ha bisogno di consigli. Ora non è il ragazzo che conosciamo, ci aspettiamo una sua reazione"

Alla presentazione del suo libro Giancarlo Antognoni come scrive La Nazione ha parlato anche di Chiesa: "Federico è un ragazzo ormai maturo, non ha bisogno di consigli. In questa fase non è il calciat...

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2019 12:58

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