Antognoni: "Abbiamo bisogno di tempo. I risultati positivi arriveranno presto"

Pioli era molto tranquillo già quando faceva il calciatore ed è molto bravo e tranquillo anche adesso" così Giancarlo Antognoni

Giancarlo Antognoni ha parlato ad un evento pubblicitario organizzato da uno sponsor della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Abbiamo bisogno di tempo per amalgamare una squadra formata negli ultimi giorni di mercato. Si sono però già viste buone cose e questo significa che l'allenatore ha lavorato bene. Il pubblico ha accettato nel modo migliore questa situazione. Sono convinto che arriveranno anche i risultati positivi.

Quando Pioli giocava nella Fiorentina io ero dirigente viola, da allenatore sta facendo buone cose, è tranquillo, come lo era anche da calciatore. Ogni calciatore ha la sua storia, Chiesa e Simeone sono figli d'arte ma non bisogna pensare ai loro padri, che gli hanno comunque insegnato a comportarsi bene e questo è molto importante".