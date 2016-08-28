Antognoni: "Bellissima festa, ringrazio tutti. Il 10 di Bernardeschi..."

Le parole di Giancarlo Antognoni dopo la cerimonia

Al termine della cerimonia dei 90 anni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno "l'unico 10" Giancarlo Antognoni, ecco le sue dichiarazioni:

"È andata bene, bellissima serata organizzata bene dalla Fiorentina, ho rivisto i compagni e mi ha fatto molto piacere, una manifestazione così rimane nella testa speriamo succeda spesso. Io in società? Rapporto ottimo specie con i tifosi che ringrazio come sempre. Bernardeschi? Il 10 è pesante non solo a Firenze, sta facendo bene non ha bisogno di consigli, piano piano dimostrerà il suo valore".