Antognoni-Barone, domani o mercoledì l'incontro: serve un cambio di direzione per farlo restare

Antognoni resta alla Fiorentina?

Domani o mercoledì, lo stanno decidendo i diretti interessati in queste ore: il giorno dell'incontro tra Joe Barone e Antognoni per discutere la posizione di chi fino al 30 giugno appena trascorso era il club manager della Fiorentina. Poi non c'è stato il rinnovo atteso dal Capitano viola, a cui viceversa la società ha prospettato un ruolo differente con mansioni non più afferenti alla prima squadra bensì al settore giovanile. Rimane un'ultima grande occasione per rimettere Antognoni al centro del progetto della nuova Fiorentina ed è appunto l'appuntamento che ci sarà a breve: ma serve un cambio di direzione deciso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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