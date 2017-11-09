Antognoni: "Andrea Della Valle tornerà per tranquillizzare i tifosi viola. C'è sempre anche se non si vede"

Giancarlo Antognoni ha parlato a margini dell'iniziativa del V Palio dell'esercizio storico:"Andrea Della Valle non è presente fisicamente a Firenze ma lo è da fuori. Tra un po’ di tempo si ripresente...

Giancarlo Antognoni ha parlato a margini dell'iniziativa del V Palio dell'esercizio storico:

"Andrea Della Valle non è presente fisicamente a Firenze ma lo è da fuori. Tra un po’ di tempo si ripresenterà e tranquillizzerà tutti i tifosi viola. La proprietà vuole fare sempre bene, poi nel calcio i risultati vengono e a volte no.

E’ stato un inizio un po’ difficile ma c’è la possibilità di recuperare in corso. La partita contro la Spal sarà difficile, come tutte le gare. Saranno agguerriti come lo era il Crotone. Pioli è tranquillo, penso che la gente abbia apprezzato il primo tempo contro la Roma fatto dalla squadra"