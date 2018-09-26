Antognoni a Mediaset: "Mai visto dare un rigore per il tocco di un polpastrello. Siamo stati penalizzati"

Ai microfoni di Sport Mediaset, Giancarlo Antognoni esprime la propria rabbia per l'episodio del rigore assegnato all'Inter ieri sera che ha condizionato fortemente l'esito del match con la Fiorentina...

Ai microfoni di Sport Mediaset, Giancarlo Antognoni esprime la propria rabbia per l'episodio del rigore assegnato all'Inter ieri sera che ha condizionato fortemente l'esito del match con la Fiorentina: "Se si tocca con il polpastrello un pallone, non vedo come si possa dare un rigore abbastanza decisivo visto che eravamo sullo 0-0. Siamo stati penalizzati da questi episodi".