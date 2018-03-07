Labaro Viola

Annullato l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio. La squadra vuole essere a Coverciano per Astori

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è stata annullata la seduta di allenamento del pomeriggio prevista per le 15 ai campini. Il motivo è perché la squadra vuole essere presente alla Camera ardent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 15:11
Annullato l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio. La squadra vuole essere a Coverciano per Astori -
News
Fiorentina
Firenze
Astori
Condividi

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è stata annullata la seduta di allenamento del pomeriggio prevista per le 15 ai campini. Il motivo è perché la squadra vuole essere presente alla Camera ardente di Astori a Coverciano. Il corpo del capitano della Fiorentina è arrivato al centro federale a due passi da Campo di Marte, la camera ardente aperta dalle 16.30.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok