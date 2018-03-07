Annullato l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio. La squadra vuole essere a Coverciano per Astori

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è stata annullata la seduta di allenamento del pomeriggio prevista per le 15 ai campini. Il motivo è perché la squadra vuole essere presente alla Camera ardent...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 15:11

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