Annullato l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio. La squadra vuole essere a Coverciano per Astori
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è stata annullata la seduta di allenamento del pomeriggio prevista per le 15 ai campini. Il motivo è perché la squadra vuole essere presente alla Camera ardent...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 15:11
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è stata annullata la seduta di allenamento del pomeriggio prevista per le 15 ai campini. Il motivo è perché la squadra vuole essere presente alla Camera ardente di Astori a Coverciano. Il corpo del capitano della Fiorentina è arrivato al centro federale a due passi da Campo di Marte, la camera ardente aperta dalle 16.30.