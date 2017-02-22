Andrea e Diego Della Valle furiosi, non digerite le sconfitte contro Roma e Milan
Adesso per la Fiorentina sarà vietato sbagliare in Europa. La proprietà e i tifosi sono arrabbiati
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2017 12:01
Aria tesa in casa viola, come riporta Tuttosport, per la Fiorentina sarà vietato sbagliare in Europa League. I tifosi sono categorici su questo punto, ma anche la società non ammette errori. I Della Valle sono delusi per la figuraccia rimediata all’Olimpico contro la Roma, ma anche per la sconfitta subita, sotto gli occhi di Diego, tra l’altro, a San Siro contro il Milan, dell’ex allenatore Montella. E allora diventa obbligatorio passare il turno poi si vedrà.