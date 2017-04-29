Andrea Della Valle è a Firenze, pranzo al centro sportivo per caricare la squadra

Questa mattina al Centro Sportivo viola ci sarà il presidente Andrea Della Valle, prima della partenza della squadra per Palermo, e pranzerà insieme ai giocatori ed allo staff. Nonostante gli impegni di lavoro proverà ad esserci anche Mario Cognigni. Ad aspettarli, ovviamente, anche Corvino e Sousa. Tutti convocati per una riunione plenaria: prima, durante e dopo il pranzo, Della Valle farà sentire il peso della società, ricordando anche le parole spese nella conferenza stampa congiunta tenuta insieme al direttore generale viola e Gonzalo. Il Presidente onorario insisterà anche su un altro aspetto: per la Fiorentina l’Europa è un approdo naturale. Nonostante gli eventuali stravolgimenti estivi dettati dal sesto posto, la società crede che il gioco valga la candela. Verranno trasmessi questi concetti a Sousa ed alla squadra, perché nessuno sottovaluti l’importanza di questo traguardo, richiedendo l’impegno assoluto e forse anche quel pizzico di entusiasmo che in questa stagione si è notato solo a tratti.