15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Andrea Della Valle è a Firenze, pranzo al centro sportivo per caricare la squadra

Rassegna Stampa

Andrea Della Valle è a Firenze, pranzo al centro sportivo per caricare la squadra

Redazione

29 Aprile · 09:10

Aggiornamento: 29 Aprile 2017 · 09:10

TAG:

Della ValleFiorentina

Condividi:

di

Questa mattina al Centro Sportivo viola ci sarà il presidente Andrea Della Valle, prima della partenza della squadra per Palermo, e pranzerà insieme ai giocatori ed allo staff. Nonostante gli impegni di lavoro  proverà ad esserci anche Mario Cognigni. Ad aspettarli, ovviamente, anche Corvino e Sousa. Tutti convocati per una riunione plenaria: prima, durante e dopo il pranzo, Della Valle farà sentire il peso della società, ricordando anche le parole spese nella conferenza stampa congiunta tenuta insieme al direttore generale viola e Gonzalo. Il Presidente onorario insisterà anche su un altro aspetto: per la Fiorentina l’Europa è un approdo naturale. Nonostante gli eventuali stravolgimenti estivi dettati dal sesto posto, la società crede che il gioco valga la candela. Verranno trasmessi questi concetti a Sousa ed alla squadra, perché nessuno sottovaluti l’importanza di questo traguardo, richiedendo l’impegno assoluto e forse anche quel pizzico di entusiasmo che in questa stagione si è notato solo a tratti.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio