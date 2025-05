Andersinho Marques: “Dodo potrebbe partire se una big farà l’offerta giusta alla Fiorentina”

Il giornalista di SportMediaset, Andersinho Marques, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha parlato della Fiorentina e di Dodo. Queste le sue parole:

“Secondo me stanno esigendo troppo. E’ vero si poteva fare di più, ma non si può parlare di una stagione deludente. Per quello che ho visto, ho visto un bel calcio. Non posso dire che si tratta una stagione deludente, vedendo le altre Da capire se l’anno prossimo Commisso metterà le mani in tasca, mettendo un po’ di soldi oppure se si continuerà così. Non una stagione bellissima, ma nemmeno bruttissima.

Dodo? Può giocare in una big, ha le potenzialità per farlo. Poi se arriverà l’opportunità che andrà bene anche per la Fiorentina, secondo me sarebbe il momento giusto per cambiare aria. Lui però ha sempre dichiarato di esser contento e di esser felice a Firenze. Ma se capita l’opportunità con squadre con potenzialità più grandi… L’anno prossimo, secondo me, se arriverà qualcosa che vada bene per lui e per la società, sarebbe pronto ad andare via. La Fiorentina è sempre stata una vetrina importante per far esplodere i giocatori, che poi vanno nelle grandi.

Se lo vedo da Barcellona? Sì, tranquillamente. Lui non ha tanti media che parlano di lui, ma se tu vedi Dodo sembra Roberto Carlos nei primi 3-4 anni al Real Madrid. Ha il suo stesso livello di quel Roberto Carlos. Ha imparato a difendere nel calcio italiano, ora è un giocatore di alto livello. Partendo dal presupposto che non deve fare tanti gol, ma ha margine di crescita. Secondo me i tifosi e la piazza fiorentina, non possono far altro che complimentarsi con lui”.