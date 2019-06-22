Ancora un magnifico goal di Chiesa che chiude la partita ma l'Italia può soltanto sperare per raggiungere la semifinale...

L'Italia inizia subito con grande intensità e crea numerose occasioni, la prima a venir concretizzata è quella al 44' da Nicolò Barella. Raddoppio azzurro al 53' siglato da Patrick Cutrone. Al 79' il...

L'Italia inizia subito con grande intensità e crea numerose occasioni, la prima a venir concretizzata è quella al 44' da Nicolò Barella. Raddoppio azzurro al 53' siglato da Patrick Cutrone. Al 79' il belga Vershaeren accorcia le distanze ma un gran goal dell'instancabile Federico Chiesa chiude i conti al 90'. Vista la goleada della Spagna contro la Polonia (5-0), l'Italia nonostante il 3-1 è al secondo posto in classifica e pertanto può sperare soltanto nelle combinazioni dei risultati delle altre squadre per raggiungere la semifinale.