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Ancora Pioli: ''L'Inter sta facendo molto bene, il Milan faremo di tutto per recuperarlo e superarlo''

Stefano Pioli parla ancora, questa volta di campionato, a margine della cerimonia per il 44° Giglio d'Oro: "L'Inter? Sta facendo molto bene in questa stagione - le sue parole - mentre i cugini del Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2017 12:18
Ancora Pioli: ''L'Inter sta facendo molto bene, il Milan faremo di tutto per recuperarlo e superarlo'' - Stefano Pioli
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Stefano Pioli parla ancora, questa volta di campionato, a margine della cerimonia per il 44° Giglio d'Oro: "L'Inter? Sta facendo molto bene in questa stagione - le sue parole - mentre i cugini del Milan faremo di tutto per recuperarli e superarli", afferma il mister viola.

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