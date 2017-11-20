Ancora Pioli: ''L'Inter sta facendo molto bene, il Milan faremo di tutto per recuperarlo e superarlo''

Stefano Pioli parla ancora, questa volta di campionato, a margine della cerimonia per il 44° Giglio d'Oro: "L'Inter? Sta facendo molto bene in questa stagione - le sue parole - mentre i cugini del Mil...

Stefano Pioli parla ancora, questa volta di campionato, a margine della cerimonia per il 44° Giglio d'Oro: "L'Inter? Sta facendo molto bene in questa stagione - le sue parole - mentre i cugini del Milan faremo di tutto per recuperarli e superarli", afferma il mister viola.