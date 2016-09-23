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Ancora Panerai: "Montella non ha rispettato la società. Il CdA..."

Appena uscito dal CdA della Fiorentina, il consigliere Paolo Panerai ha concesso ai media presenti due battute sul ritorno da ex al "Franchi" di Vincenzo Montella, oggi allenatore del Milan: "Montella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2016 18:02
Ancora Panerai: "Montella non ha rispettato la società. Il CdA..." -
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Appena uscito dal CdA della Fiorentina, il consigliere Paolo Panerai ha concesso ai media presenti due battute sul ritorno da ex al "Franchi" di Vincenzo Montella, oggi allenatore del Milan: "Montella aveva tante idee e poco rispetto per la società quando era qui. CdA? E' andato benissimo".

Fonte Tmw

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