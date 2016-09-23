Ancora Panerai: "Montella non ha rispettato la società. Il CdA..."

Appena uscito dal CdA della Fiorentina, il consigliere Paolo Panerai ha concesso ai media presenti due battute sul ritorno da ex al "Franchi" di Vincenzo Montella, oggi allenatore del Milan: "Montella...

Appena uscito dal CdA della Fiorentina, il consigliere Paolo Panerai ha concesso ai media presenti due battute sul ritorno da ex al "Franchi" di Vincenzo Montella, oggi allenatore del Milan: "Montella aveva tante idee e poco rispetto per la società quando era qui. CdA? E' andato benissimo".

Fonte Tmw