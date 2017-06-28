Ancora messaggi d'amore per Borja, nuovo striscione al Franchi: "Amo Borja Valero"

I tifosi viola non si danno per vinti e continuano a manifestare tutto il loro affetto nei confronti del centrocampista spagnolo

Ancora attestati di stima e dimostrazioni d'affetto per Borja Valero, sempre più lontano dalla Fiorentina e sempre più vicino dall'Inter. I tifosi viola, tuttavia, non sembrano volersi dare per vinti e non sembrano nemmeno intenzionati ad accettare passivamente il trasferimento di quello che, nella prossima stagione, dovrebbe essere il capitano della Viola. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo striscione, che riportava il messaggio "Amo Borja Valero", è stato affisso ai cancelli dello stadio Franchi.