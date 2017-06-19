Ancora Di Marzio: "Ilicic vicino alla Sampdoria, fatta un'offerta da 5 milioni di euro. La Fiorentina..."

Dopo la notizia di Bernardeschi, Di Marzio si espone sul futuro di Josip Ilicic. Lo sloveno sarebbe finito nel mirino della Sampdoria..

Dopo la notizia di Bernardeschi, Gianluca Di Marzio si espone sul futuro di Ilicic. Lo sloveno, in scadenza di contratto nel 2018, sarebbe finito nel mirino della Sampdoria. Il club blucerchiato offrirebbe 5 milioni di euro e la Fiorentina ci starebbe piú che pensando..