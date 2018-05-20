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Ancora Cutrone, il Milan dilaga nelle praterie lasciate dalla retroguardia viola

Dilaga il Milan ed in quest'ultima giornata di campionato c'è nuovamente gioia per Cutrone. È proprio il giovane attaccante rossonero a trovare la seconda rete di giornata, al termine di una buona rip...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 19:11
Ancora Cutrone, il Milan dilaga nelle praterie lasciate dalla retroguardia viola -
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Dilaga il Milan ed in quest'ultima giornata di campionato c'è nuovamente gioia per Cutrone. È proprio il giovane attaccante rossonero a trovare la seconda rete di giornata, al termine di una buona ripartenza indubbiamente agevolata dagli ampi spazi concessi dalla difesa della Fiorentina. Cutrone, perfettamente servito all'interno dell'area di rigore, ha beffato Dragowski con un precisa conclusione sul primo palo.

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