Ancora Antognoni: "Sul mercato manca qualcosa, ma ci sono delle cessioni da fare. L'obiettivo quest'anno..."
Giancarlo Antognoni, ha parlato da Milano prima del sorteggio dei calendari di Serie A:Mercato in entrata? “Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa, è chiaro. Ci sono delle...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:33
Giancarlo Antognoni, ha parlato da Milano prima del sorteggio dei calendari di Serie A:
Mercato in entrata? “Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa, è chiaro. Ci sono delle cessioni da fare, abbiamo 30 calciatori".
Obiettivi? “Siamo sempre arrivati in Europa, a parte le ultime due stagioni. L'obiettivo è ottenere una qualificazione europea. Non è facile, dobbiamo farcela“.
Pjaca? “Vedremo prossimamente“.
Mercato in uscita? “I titolari non lasceranno Firenze, compreso Chiesa“.