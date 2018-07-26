Ancora Antognoni: "Sul mercato manca qualcosa, ma ci sono delle cessioni da fare. L'obiettivo quest'anno..."

Giancarlo Antognoni, ha parlato da Milano prima del sorteggio dei calendari di Serie A:Mercato in entrata? “Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa, è chiaro. Ci sono delle...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2018 18:33

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni

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