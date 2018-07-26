Labaro Viola

Ancora Antognoni: "Sul mercato manca qualcosa, ma ci sono delle cessioni da fare. L'obiettivo quest'anno..."

Giancarlo Antognoni, ha parlato da Milano prima del sorteggio dei calendari di Serie A:Mercato in entrata? “Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa, è chiaro. Ci sono delle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:33
Ancora Antognoni: "Sul mercato manca qualcosa, ma ci sono delle cessioni da fare. L'obiettivo quest'anno..." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
News
Primo Piano
Antognoni
Condividi

Giancarlo Antognoni, ha parlato da Milano prima del sorteggio dei calendari di Serie A:

Mercato in entrata? “Ci sono stati degli acquisti abbastanza importanti, manca qualcosa, è chiaro. Ci sono delle cessioni da fare, abbiamo 30 calciatori".

Obiettivi? “Siamo sempre arrivati in Europa, a parte le ultime due stagioni. L'obiettivo è ottenere una qualificazione europea. Non è facile, dobbiamo farcela“.

Pjaca? “Vedremo prossimamente“.

Mercato in uscita? “I titolari non lasceranno Firenze, compreso Chiesa“.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok