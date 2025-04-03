Anche il Presidente Commisso a seguire la conferenza stampa di Palladino in vista del Milan
Tra pochi minuti Raffaele Palladino parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato a San Siro contro il Milan. E tra i partecipanti al Viola Park c'è anche il Presidente della Fiorenti...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2025 15:25
Tra pochi minuti Raffaele Palladino parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato a San Siro contro il Milan. E tra i partecipanti al Viola Park c'è anche il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, accompagnato - come si vede in foto - dalla moglie Catherine. Il patron ha parlato anche con il direttore generale, Alessandro Ferrari, prima dell'inizio della conferenza. Di seguito alcuni scatti: