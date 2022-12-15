Amrabat strega anche Shearer: "È stato assolutamente magnifico. Il successo del Marocco passa da lui"

Si fa sempre più lunga la lista degli ammiratori di Sofyan Amrabat. Le prestazioni al Mondiale del centrocampista della Fiorentina hanno infatti colpito pure Alan Shearer. Queste le sue parole alla BB...

Si fa sempre più lunga la lista degli ammiratori di Sofyan. Le prestazioni al Mondiale del centrocampista dellahanno infatti colpito pure Alan. Queste le sue parole alla BBC: "È stato assolutamente magnifico in questo mondiale. E' stato uno dei motivi principali per cui il Marocco è arrivato fin qui. Lui dà così tanta protezione alla difesa, puoi vedere quanti contrasti ha fatto, sa leggere il gioco e bloccare le azioni avversarie, ed è quello che ha fatto per l'intero torneo. Il suo lavoro è stato fondamentale per permettere agli altri giocatori del Marocco di costruire il gioco, ai terzini di sganciarsi in avanti. È stato magnifico, davvero".

LA RIVELAZIONE DI CASSANO AGLI STREET CLERKS

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