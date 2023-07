Amrabat, spunta l’ombra della permanenza? Troppi i 30 milioni chiesti? Per ora niente offerte

Il raduno di mercoledì, una breve, brevissima, appendice alle vacanze e poi? Sì, saranno comunque giorni ad alta tensione quella dei tre gioielli del mercato che nel giro di una settimana valuteranno, capiranno e decideranno il loro futuro.Si comincia da Amrabat. In vendita e in partenza già da gennaio, ma oltre a mille tentativi, ’vedremo’ e offerte leggere, nessuno ha ancora bussato alla porta della Fiorentina con quei 28/30 milioni che Commisso ha fissato per liberare il centrocampista. Che cosa accadrà? Il mercato può sbloccare le situazioni più intricate nel giro di cinque minuti, ma l’ombra di una permanenza (ancora per qualche settimana) di Amrabat a Firenze accanto a Italiano è concreta. Lo scrive La Nazione.

