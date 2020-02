Il centrocampista della Fiorentina, in prestito al Verona, Sofyan Amrabat, è stato intervistato dal giornalista Algemeen Dagblad. Questi alcuni suo concetti: “I piani che la Fiorentina ha per il futuro mi hanno convinto. Il club gigliato è sotto l’Hellas in classifica ora, ma vuole tornare nelle prime posizioni. Le intenzioni sono importanti, i viola vogliono fare grandi progressi nei prossimi anni. Ho firmato per cinque stagioni, voglio aiutarli nel raggiungere questi obiettivi“.