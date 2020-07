Amrabat fa il fenomeno contro la sua futura squadra. Partita da 7,5 per i giornali online

Nella partita di stasera contro la Fiorentina, il centrocampista del Verona Sofyane Amrabat ha affrontato la sua futura squadra. Una partita fantastica del centrocampista marocchino, come testimoniano i voti altissimi in pagella presi sui vari portali online.

Questo il voto di TMW:

“Amrabat 7,5 – Fra pochi mesi il Franchi sarà la sua nuova casa, ma il marocchino non si fa prendere dall’emozione e delizia tutti con uno splendido assist per Faraoni e una partita da todocampista. Tranquillo, preciso e intelligente, è il faro gialloblù e anche il migliore in campo in assoluto”.

https://www.labaroviola.com/al-17-lhellas-verona-trova-l1-0-con-faraoni-su-pallonetto-di-amrabat-fiorentina-in-affanno/108863/

https://www.tuttomercatoweb.com/hellasverona/?action=read&idtmw=1406555