Amrabat: “Dobbiamo vincere per continuare ad inseguire il sogno Champions. Meritiamo l’Europa”

Sofyan Amrabat è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il pre-partita di Salernitana–Fiorentina. Ecco le sue parole: “È tutto possibile, siamo vicino all’Europa. Ma può capitare che non ci rimanga in mano niente alla fine, per questo è importante continuare così. Oggi dobbiamo provare a vincere, è una partita importante. Possiamo sognare la Champions League. Tutti sognano di giocarla, io ci ho giocato ed è la miglior competizione possibile. Ma penso che la Fiorentina meriti anche l’Europa League o la Conference League. Dopo una stagione così meritiamo l’Europa”

