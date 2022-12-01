Amrabat brilla, il Marocco scrive la storia. L'agente: "Sofyan, sono orgoglioso di te"
Con la vittoria di oggi contro il Canada, il Marocco ha scritto una vera pagina di storia del calcio. Gli uomini di Regragui si sono qualificati per gli ottavi come primi della classe, facendo registr...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 22:06
Con la vittoria di oggi contro il Canada, il Marocco ha scritto una vera pagina di storia del calcio. Gli uomini di Regragui si sono qualificati per gli ottavi come primi della classe, facendo registrare il miglio risultato di una squadra africana in un Mondiale. Tra i maggiori artefici di quest'impresa il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, autentico protagonista della mediana marocchina. Prestazioni di livello che ha voluto sottolineare anche Mohammed Sinouh, agente del centrocampista viola, ha pubblicato su Instagram un selfie col suo assistito con scritto: “Congratulazioni Sofyan Amrabat per essere entrato con il Marocco tra le migliori 16 del Mondiale in Qatar 2022. Orgoglioso di te”