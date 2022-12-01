Amrabat brilla, il Marocco scrive la storia. L'agente: "Sofyan, sono orgoglioso di te"

Con la vittoria di oggi contro il Canada, il Marocco ha scritto una vera pagina di storia del calcio. Gli uomini di Regragui si sono qualificati per gli ottavi come primi della classe, facendo registr...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2022 22:06

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