Amoruso: "Vanoli ha sbagliato i cambi, la partita doveva essere gestita meglio dopo il vantaggio"

L'ex difensore viola ha parlato della sconfitta contro l'Inter

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "A Bergamo pensano ancora a Gasperini ed è normale, i fischi di domenica sono la coda dello scorso anno, ma a noi non importa. Dobbiamo vedere che l'Atalanta è una squadra che concede tanto e i gol li prende, infatti mi aspetto una reazione positiva che non implica necessariamente una vittoria, ma spero accada."

Prosegue: "Voglio vedere dei cambiamenti, chi non sta bene o non se la sente deve stare fuori. C'è da correre e se corri poi tutto viene. Loro hanno gente più esperta di noi, ma se vogliamo crescere questa è una bella occasione. Se non reagiamo, la situazione peggiorerà ancora."

Sulla difesa: "Domani giocheranno gli stessi di Milano a causa degli infortuni, ma non sono preoccupato perché i gol sono arrivati per colpa dei cambi che ci hanno consegnato all'Inter. Il portiere deve comunicare di più e anche tra loro devono parlare perché non abbiamo gente di personalità e ci dobbiamo aiutare."

Sull'Inter: "Loro hanno giocato più di noi e credevo fossero più stanchi, infatti quando ho visto che siamo andati in vantaggio credevo potessimo portarla in fondo. Non ha avuto senso fare quei cambi per abbassare così tanto la squadra e poi abbiamo messo gente bassa per contrastare i loro cross finali