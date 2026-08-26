Amoruso: "La Fiorentina sembrava si fosse ritrovata a Roma per caso senza aver fatto la preparazione"

L'ex difensore ha parlato della gara persa a Roma

L'ex difensore viola e attuale opinionista Lorenzo Amoruso ha commentato ai microfoni di TMW Radio la pesante sconfitta della Fiorentina a Roma al debutto in campionato.

"Il campionato è un'altra storia rispetto al precampionato" Amoruso ha espresso i suoi dubbi sulle aspettative iniziali: "Ad essere sincero non mi attendevo nulla di buono. Ci si illudeva che ogni nodo fosse stato sciolto, ma il contesto fiorentino è complesso. Le gare ufficiali non hanno nulla a che vedere con le amichevoli estive, e la Roma si è dimostrata un banco di prova ben più probante rispetto agli avversari incrociati nelle scorse settimane".

"Scelte incomprensibili: da João Mário a Kean" Il commentatore ha poi messo sotto accusa le decisioni tattiche: "Non riesco a comprendere alcune decisioni di Grosso che, pur al netto delle dinamiche di mercato, ha rinunciato a una struttura di gioco più naturale. In difesa resta un mistero cosa sperasse di raccogliere puntando su Dodô, ormai con le valigie in mano, e adattando João Mário a sinistra. Quanto a Kean, se la scelta di non farlo partire dall'inizio è legata alle trattative di vendita, allora sarebbe coerente mantenerlo fuori per l'intero match; in caso contrario, deve giocare dal primo minuto. Complessivamente, la squadra è apparsa scoordinata, quasi fosse al primo giorno insieme anziché dopo un mese di preparazione".