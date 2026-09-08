Amoruso: "La Fiorentina ha richiamato Vanoli che aveva considerato non all'altezza, manca chiarezza"

L'ex difensore è intervenuto per parlare del ritorno di Vanoli in viola

Dai microfoni de La Nazione, l'ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso ha espresso la propria posizione sul recente avvicendamento in panchina in casa Fiorentina.

Ecco la rielaborazione delle sue parole:

Gli errori della dirigenza "Un avvio di stagione così deludente era imprevedibile, così come un allontanamento del tecnico arrivato in tempi tanto stretti, sebbene la squadra non abbia mostrato praticamente nulla in campo. A mio avviso si riscontrano due sbavature di fondo. In primis, se decidi di separarti da Vanoli perché non lo reputi adatto al nuovo percorso, devi poi affidarti a un nuovo profilo dandogli pieno sostegno attraverso acquisti sì di prospettiva, ma privi del necessario bagaglio d'esperienza. Analizzando le operazioni concluse, al di là di Goncalves e Atta, nessun innesto vanta due stagioni consecutive da titolare. Come secondo errore, si sceglie di richiamare un mister a cui era già stata revocata la stima".

Le responsabilità e la strada da seguire "L'organico non ha ancora trovato una propria identità: occorre guardare oltre e mettersi alle spalle questo pessimo avvio. Questo vale anche per la tifoseria: si permetta a Vanoli e ai ragazzi di svolgere il proprio lavoro con serenità. Di fronte a un flop di questa portata, esattamente come accaduto nella passata stagione, la responsabilità principale ricade quasi sempre sul tecnico, guidando lui il gruppo ed essendo chiamato alle decisioni operative. Tuttavia, è doveroso chiamare in causa anche la rosa e l'operato del direttore sportivo per scelte rivelatesi finora fallimentari. Al contrario, alla proprietà non si può muovere alcun appunto: ha garantito massima disponibilità economica, investendo cifre importanti che si sommano agli sforzi per l'impianto sportivo. Alla presidenza va fatto soltanto un plauso".