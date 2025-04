Amoruso: “La Fiorentina deve entrare in campo e far capire al Celje che non è aria, far pesare chi sei”

Lorenzo Amourso è stato intervistato dalla Gazzetta Dello Sport sulla partita di stasera tra Celje e Fiorentina gare valevole per i quarti di finale di Conference League, queste le sue parole:

Come si affronta un avversaria quando sei strafavorita?

“Non c’è una chiave precisa per affrontare un avversario da strafavoriti, ma deve scattare qualcosa nella testa dei calciatori, in campo ci vanno loro. Quello che è mancato quest’anno nelle partite con le piccole è stata l’applicazione e anche un po’ di coraggio. I giocatori non devono mai sottostimare l’avversario”.

Cosa è fondamentale?

“L’approccio iniziale. Devi entrare in campo e far capire che non è aria, con cattiveria. La partita la facciamo noi. Bisogna partire forte. Il Celje è una squadra normale, che non ha storia e non ha fenomeni. Deve avere la sensazione che la partita non la può vincere”

La Fiorentina può arrivare fino in fondo?

“Ha più individualità rispetto allo scorso anno e all’anno prima in cui è arrivata in finale. Quella delle due finali passate era un’altra squadra, non c’era uno che faceva gol come fa oggi Kean, ma qui non ti puoi affidare al gioco di squadra. Devi far pesare chi sei. E devi sempre vincere la prima partita, questo adesso diventa un fattore determinante”.