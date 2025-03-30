Amoruso: "Gruppo ritrovato, ma la Fiorentina si deve confermare anche contro squadre meno blasonate"

L'ex difensore della Fiorentina ha commentato la prestazione dei viola contro l'Atalanta nella vittoria odierna

A RTV 38 Lorenzo Amoruso ha commentato la prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta: "Mi sembra che la Fiorentina stia ritrovando la quadra perché ora ha un'identità di come giocare e di come deve attaccare una squadra più forte. Infatti, a Firenze le ha vinto tutte perché si chiude benissimo e attacca molto bene. Hai perso solo col Napoli proprio perché la Fiorentina è molto attenta nei big match e sa fare male. Oggi mancava Gosens, ma nonostante ciò non abbiamo avuto problemi, siamo stati ottimi in ogni frangente della partita. Adesso non possiamo più sbagliare perché i punti pesano un sacco e siamo in lotta con molte squadre, però la squadra è viva e il gruppo si è ritrovato. Ho solo paura che contro squadre meno blasonate, la Fiorentina possa replicare gli sbagli passati perché non te lo puoi permettere ora."