Amoruso: "Fiorentina senza gioco, punti persi e la Roma ha recuperato. Palladino alimenta le polemiche"

Lorenzo Amoruso ha parlato a RTV38 per commentare il momento della Fiorentina, queste le parole dell'ex difensore viola degli anni 90:Ho sempre pensato, e credo di avere valide ragioni per dirlo, che...

Lorenzo Amoruso ha parlato a RTV38 per commentare il momento della Fiorentina, queste le parole dell'ex difensore viola degli anni 90:

Ho sempre pensato, e credo di avere valide ragioni per dirlo, che quando hai una grande voglia di giocare, prima o poi i risultati arrivano. Questa Fiorentina, però, non sta esprimendo il suo gioco. La mia visione del calcio e di ciò che questa squadra potrebbe fare è molto diversa. Basti ricordare il vantaggio che avevamo sulla Roma fino a qualche giornata fa. Come allenatore, non dovrei mai andare in conferenza stampa a confrontare la mia stagione con quelle passate: il mio compito è concentrarmi sul lavoro.

Un camaleonte si mimetizza per sopravvivere, per nutrirsi, e così riesce a vincere. Al momento, non mi sembra che il lavoro di Palladino stia producendo risultati soddisfacenti. Il percorso della Fiorentina, al di là delle otto vittorie, è stato altalenante, come un giro sulle montagne russe. Non si può cambiare atteggiamento così facilmente, e la mia principale preoccupazione è la mancanza di continuità. In questa fase eviterei di aggiungere ulteriori polemiche, perché si rischia solo di aggravare la situazione considerando gli impegni futuri.

Il vero problema è aver perso punti preziosi contro squadre come Monza, Venezia e Verona. Per quanto riguarda l'esordio di Ndour, è stato molto positivo: aveva il compito di collegare attacco e difesa e lo ha svolto bene. Si parlava già bene di lui, e ci auguriamo che possa crescere ulteriormente. È un giocatore duttile a centrocampo e, per caratteristiche, ricorda Folorunsho.