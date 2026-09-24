Amoruso: "Fagioli-Oulai sarà la coppia titolare, mi dicono che l'ivoriano sia un vero mostro"

L'ex difensore viola ha dato un retroscena sul giocatore ivoriano viola

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, ospite della trasmissione Pentasport su Radio Bruno, si è espresso sul tema tattico del momento: l'assetto definitivo su cui dovrebbe virare il tecnico Paolo Vanoli.

L'importanza della cooperazione tra i reparti «Sceglierei un 4-4-2 con gli esterni di centrocampo molto proiettati in avanti, quasi una sorta di 4-2-4. In questo modo giocatori come Njie e Mastantuono garantirebbero incisività in attacco, chiedendo però un contributo in copertura ai due attaccanti. Se schierati insieme, le due punte possono dare una mano nell'aiutare la squadra in fase di ripiegamento, ma tutto si gioca sulla sintonia e sullo spirito di sacrificio reciproco. A sinistra si vede un Viery più statico, mentre a destra Jimenez tende a spingere con frequenza. In alternativa, si potrebbe tenere Njie come opzione a gara in corso, inserendo al suo posto Gonçalves o Atta. In passato quel lavoro lo svolgeva Bove, abile a defilarsi a sinistra con i tempi giusti. Non credo che Atta sia attualmente al massimo della condizione – sarà forse al 50% –, ma è un calciatore versatile e testarlo in quella casella rappresenterebbe una mossa stimolante».

Opzioni per la linea mediana «La coppia centrale potrebbe poggiare su Oulai e Fagioli: Oulai possiede doti fuori dal comune e, confrontandomi con alcuni addetti ai lavori del mercato africano, mi è stato confermato che la Fiorentina ha piazzato un gran colpo. Al momento, tuttavia, ritengo che il partner naturale di Fagioli debba essere Ndour. Sta offrendo un contributo discreto in fase di impostazione, mentre deve crescere in interdizione. Resta comunque un elemento di valore, dotato della stazza necessaria per fare la differenza in mezzo al campo; possiede enormi mezzi tecnici, ma a mio avviso gli manca ancora quella maturità tattica nel capire esattamente quando abbassare i ritmi e gestire la partita».