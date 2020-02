Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Lorenzo Amoruso, ex viola: “Sampdoria? Non sarà facile affrontarla per la Fiorentina, è un avversario ostico. I viola devono prendersi le proprie responsabilità e tirare fuori gli attributi. Il sistema di gioco di Iachini è piatto, Chiesa perde messo in attacco, Ribery è ancora out, Castrovilli non al top. Badelj è fondamentale per questa squadra sennò manca un regista, Pulgar non lo è. Mi aspettavo le parole di Commisso sul bando Mercafir, è una persona molto disponibile ma qui i posti dove fare lo stadio purtroppo sono quelli, sarebbe un gran peccato non utilizzare la sua grande voglia. Mi auguro che la burocrazia italiana riesca ad intervenire”.