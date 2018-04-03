Ammonizione per Chiesa che, diffidato, salterà la Roma
Beutta ammonizione in casa Fiorentina. Al quarto d'ora fallo sciocco di Federico Chiesa che trattiene in maniera insistente il terzino destro bianconero Widmer
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 19:35
Beutta ammonizione in casa Fiorentina. Al quarto d'ora fallo sciocco di Federico Chiesa che trattiene in maniera insistente il terzino destro bianconero Widmer. L'arbitro non puó far altro che estrarre il cartellino e ammonire il giovane talento viola.
Il cartellino pesa piú di un macigno peró in quanto Chiesa fosse in diffida