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Ammonizione per Chiesa che, diffidato, salterà la Roma

Beutta ammonizione in casa Fiorentina. Al quarto d'ora fallo sciocco di Federico Chiesa che trattiene in maniera insistente il terzino destro bianconero Widmer

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 19:35
Ammonizione per Chiesa che, diffidato, salterà la Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Beutta ammonizione in casa Fiorentina. Al quarto d'ora fallo sciocco di Federico Chiesa che trattiene in maniera insistente il terzino destro bianconero Widmer. L'arbitro non puó far altro che estrarre il cartellino e ammonire il giovane talento viola.

Il cartellino pesa piú di un macigno peró in quanto Chiesa fosse in diffida

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