Amerini: “Fiorentina imballata ma talentuosa. Pioli deve decidere se Kean può giocare da solo o in coppia”

Questa sarà una stagione particolare, visto che la Lazio non ha fatto mercato, l'Atalanta ha perso Gasperini e il Milan è un punto interrogativo

Daniele Amerini ex centrocampista della Fiorentina, oggi agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del calciomercato e della stagione che potrebbe fare la formazione viola:

"La rosa della Fiorentina è di grandissimo valore. Le quattro gare disputate fino ad ora hanno mostrato una squadra imballata, ma con del talento. Questa sarà una stagione particolare, visto che la Lazio non ha fatto mercato, l'Atalanta ha perso Gasperini e il Milan è un punto interrogativo. La Fiorentina, con la difesa a tre, rende più pericolosi Dodò e Gosens. Pioli dovrà capire ciò che è meglio per Kean: giocare in solitaria, oppure in coppia con un altro attaccante. Nicolussi Caviglia? Anche per lui a Firenze sarà una grande prova. Ha grandi qualità umane e calcistiche, tuttavia deve entrare nelle dinamiche nel mondo Fiorentina, piazza conosciuta per la pressione e le critiche. Può giocare con Fagioli, ma occorre che la squadra sia in grado di supportare fisicamente due elementi non di grande struttura."