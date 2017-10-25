Amelia: "Sportiello farà guadagnare punti alla Fiorentina, piano piano i viola risaliranno la classifica"

Marco Amelia, ex portiere del Milan oltre che campione del mondo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sportiello? E’ stato bravo a farsi trovare pronto quando ha avuto l’occasione. Tra i pali...

Marco Amelia, ex portiere del Milan oltre che campione del mondo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sportiello? E’ stato bravo a farsi trovare pronto quando ha avuto l’occasione. Tra i pali è reattivo, mi piace la sua freddezza. Può commettere qualche errore, ma la sensazione di sicurezza che dà può far guadagnare punti alla Fiorentina".

Prosegue su Chiesa: "Chiesa? A volte sembra di rivedere Enrico, sia quando calcia, sia quando ha la palla al piede".

E conclude con un pensiero sulla Fiorentina: "La Fiorentina? Vanno create le basi e col tempo arriveranno, ci vuole pazienza. Pian piano la squadra salirà in classifica e Pioli è un buon allenatore".