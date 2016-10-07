Amato: "Cittadella viola incompatibile con aeroporto, scelgano i fiorentini"
La consigliera di "Alternativa Libera" invita alla riflessione
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2016 17:36
La consigliera di Alternativa Libera Miriam Amato ha parlato oggi, come riporta Il sito di Firenze, della situazione nuovo stadio ed aeroporto. "Per la realizzazione di un aeroporto veramente a norma sarebbe necessario lo spostamento di una parte del polo scientifico, della nuova Scuola Marescialli e del Casello A/11. Oltre a un’incompatibilità con l’ipotesi del nuovo stadio. La cittadella viola sorge nelle zone B e C, zone di rischio e amplificherebbe le possibili conseguenze di incidente: amministrazioni e cittadini sono chiamati a esprimersi su quale opera sia prioritaria".