Amato: "Cittadella viola incompatibile con aeroporto, scelgano i fiorentini"

La consigliera di "Alternativa Libera" invita alla riflessione

La consigliera di Alternativa Libera Miriam Amato ha parlato oggi, come riporta Il sito di Firenze, della situazione nuovo stadio ed aeroporto. "Per la realizzazione di un aeroporto veramente a norma sarebbe necessario lo spostamento di una parte del polo scientifico, della nuova Scuola Marescialli e del Casello A/11. Oltre a un’incompatibilità con l’ipotesi del nuovo stadio. La cittadella viola sorge nelle zone B e C, zone di rischio e amplificherebbe le possibili conseguenze di incidente: amministrazioni e cittadini sono chiamati a esprimersi su quale opera sia prioritaria".