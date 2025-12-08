Amanda Ferreira: “Ringrazio i veri tifosi che ci sono stati accanto. Minacce ai miei figli? Non è tifo, è crudeltà”

Amanda Ferreira, moglie del terzino Viola Dodò, attraverso il suo account Instagram, ha voluto ringraziare le persone che sono state accanto alla sua famiglia, dopo le minacce dirette ai suoi figli e gli insulti ricevuti in seguito alla sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo.

Le sue parole: “Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, NOI, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.) Ma, in nessuna circostanza tollererò l’incitamento all’odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. MAI. Nulla giustifica tale crudeltà, verso la mia famiglia o quella di chiunque altro. L’odio, l’indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all’interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, sono fidanzati, mariti e padri di famiglia”.

Aggiunge: “Ci sono molti modi per liberare l’energia, nel bene e nel male, senza diffondere odio, minacce e insulti. Grazie a tutti i tifosi della Fiorentina che ci hanno abbracciato; questi sono veri tifosi. Firenze ci ha sempre accolto ed è diventata CASA per la mia famiglia; Grazie dal profondo del mio cuore”.