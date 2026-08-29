Alvini: "Il punteggio è troppo pesante, la Fiorentina ha preso due pali. Oggi abbiamo vinto con le idee"

L'allenatore della Frosinone, Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3 reti a 0 contro la Fiorentina al Franchi

Ecco le parole di Alvini ai microfoni di Dazn: "Il punteggio è troppo pesante per quello che è stata la partita, la Fiorentina ha avuto diverse occasioni, due pali, ma noi ce la siamo giocata e abbiamo vinto con le idee e attenzioni per quello che è il nostro stile, la nostra identità rischiando in certi momenti. E'una vittoria importante, sono contento per i ragazzi e per i tifosi che erano qua.

L'interpretazione in certi momenti è fondamentale, in settimana abbiamo cercato di lavorare sugli atteggiamenti, oggi nel momento di pressione della Fiorentina quando lo stadio spingeva, la squadra è stata lucida ed è riuscita a palleggiare in verticale, devi voler fare le cose che sai fare, oggi è il merito che voglio riconoscere ai miei calciatori".