Alvaro Valles: “Momento positivo per il Betis, può raggiungere la sua prima finale europea”

L’ex portiere del Betis, Álvaro Valles, ha commentato la semifinale di Conference League che vedrà la sua ex squadra sfidare la Fiorentina. Intervistato da El Pelotazo, ha dichiarato:

“Il Betis sta attraversando un momento molto positivo e si prepara ad affrontare con grande entusiasmo il doppio impegno di coppa. Questa squadra ha davvero le carte in regola per raggiungere la sua prima finale europea. Non sarò presente allo stadio, seguirò la partita da casa per rispetto verso il club e per non creare alcun tipo di distrazione in un momento così delicato della stagione.”