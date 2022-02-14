Altroché indifferenza, i tifosi dello Spezia intonano: "Italiano uomo di me**a!"

I tifosi dello Spezia non fanno quanto detto in precedenza, cori contro l'ex allenatore, Italiano

Era attesissimo il ritorno di Vincenzo Italiano a La Spezia, l'ex allenatore degli aquilotti si è lasciato molto male con la tifoseria spezzina. Qualche giorno fa, la Curva Ferrovia, dove stazionano gli ultrà aveva annunciato che avrebbero accolto con indifferenza Italiano, così invece non è stato visto che dall'ingresso in campo i tifosi liguri hanno iniziato ad infornare almeno fino al 10' "Italiano uomo di me**a".

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