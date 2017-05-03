Altro striscione durissimo della Curva Fiesole: "Due giorni vi sono bastati? Ora correte o verrete bastonati"
Il durissimo striscione contro i giocatori viola...
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2017 09:12
Linguaggio duro, deciso e fermo. Anche stanotte alle cancellate del Franchi è stato affisso un nuovo striscione all'indirizzo dei giocatori viola, "colpevoli" di esser stati autorizzati a due giorni di riposo. Si respira aria tesa, tesissima a Firenze. Qui di seguito lo striscione in questione, firmato dal gruppo unonoveduesei: