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Altro striscione durissimo della Curva Fiesole: "Due giorni vi sono bastati? Ora correte o verrete bastonati"

Il durissimo striscione contro i giocatori viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2017 09:12
Altro striscione durissimo della Curva Fiesole: "Due giorni vi sono bastati? Ora correte o verrete bastonati" - Striscione di contestazione fuori dal Franchi
Striscione di contestazione fuori dal Franchi
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Linguaggio duro, deciso e fermo. Anche stanotte alle cancellate del Franchi è stato affisso un nuovo striscione all'indirizzo dei giocatori viola, "colpevoli" di esser stati autorizzati a due giorni di riposo. Si respira aria tesa, tesissima a Firenze. Qui di seguito lo striscione in questione, firmato dal gruppo unonoveduesei:

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